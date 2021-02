“Il matrimonio?” | Arisa rompe il silenzio Lo scoop su tutti i giornali e la cantante costretta a parlare

(Di sabato 27 febbraio 2021) L’indiscrezione era stata lanciata nei giorni scorsi da Santo Pirrotta nel corso della rubrica televisiva “Un Santo in Paradiso” nella trasmissione condotta da Adriana Volpe, “Ogni Mattina” su Tv8:si sposa con Andrea Di Carlo. Non solo si è limitato a dare l’annuncio, ma ha anche annunciato la data dell’evento. Prima lasi dedicherà a concludere gli impegni professionali che la aspettano nei prossimi mesi (Amici di Maria De Filippi e il Festival di Sanremo che la vedrà tra i protagonisti in gara). Poi farà passare l’estate, quindi ecco l’altare. La data da cerchiare è il 2 settembre. L’esperto di gossip ha poi svelato dei dettagli inediti relativi alla coppia, raccontando che Di Carlo avrebbe già regalato non uno ma ben due anelli di fidanzamento all’artista. (Continua dopo la foto) Lodi Pirrotta è stato ...

La cantante in gara al Festival di Sanremo 2021 convolerà a nozze con il fidanzato Andrea Di Carlo? Rotto il silenzio sul gossip ...