Il figlioletto della compagna è stato trovato morto in un cassonetto: arrestato a 27 anni (Di sabato 27 febbraio 2021) Il figlioletto della compagna è stato trovato morto in un cassonetto. Il cadavere di un bimbo di due anni è stato trovato in un cassonetto di un condominio di Cheyenne, nel Wyoming. La madre ne aveva denunciato la scomparsa e dopo un’intensa attività di ricerca, il cadavere è stato ritrovato ed è stato sottoposto ad autopsia. Con l’accusa di omicidio e maltrattamenti è stato fermato il compagno 27enne della madre. Il corpo di Athian Rivera, un bambino di due anni, è stato trovato in un cassonetto di un condominio di Cheyenne, nel Wyoming. Per questo è ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilin un. Il cadavere di un bimbo di duein undi un condominio di Cheyenne, nel Wyoming. La madre ne aveva denunciato la scomparsa e dopo un’intensa attività di ricerca, il cadavere èried èsottoposto ad autopsia. Con l’accusa di omicidio e maltrattamenti èfermato il compagno 27ennemadre. Il corpo di Athian Rivera, un bambino di due, èin undi un condominio di Cheyenne, nel Wyoming. Per questo è ...

