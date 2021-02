Il figlio di Zenga e Rosalinda Cannavò continuano la loro storia. Lui: “Prima cena” (Di sabato 27 febbraio 2021) Lei è uscita ieri sera dalla casa del Grande Fratello e si erano promessi che la storia, nata nel programma, sarebbe ripresa anche fuori. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò avevano da poco intrapreso una relazione durante la loro permanenza nel gioco di Canale 5. Lei, fidanzata da anni con lo stesso uomo, ha di fatto chiuso la storia con il suo compagno tramite tv. Chissà che non trovino comunque modo di chiarirsi nei prossimi giorni.Ma l'attrice non si è tirata indietro e ha fatto capire di essere molto concentrata sul feeling con il figlio dell'allenatore. "Sei la sola certezza che ho", gli aveva scritto in un biglietto nascosto nella sua valigia Prima che uscisse dalla casa. E lui le ha chiesto: "Vuoi che diventiamo congiunti", in diretta, quando è ... Leggi su golssip (Di sabato 27 febbraio 2021) Lei è uscita ieri sera dalla casa del Grande Fratello e si erano promessi che la, nata nel programma, sarebbe ripresa anche fuori. Andreaavevano da poco intrapreso una relazione durante lapermanenza nel gioco di Canale 5. Lei, fidanzata da anni con lo stesso uomo, ha di fatto chiuso lacon il suo compagno tramite tv. Chissà che non trovino comunque modo di chiarirsi nei prossimi giorni.Ma l'attrice non si è tirata indietro e ha fatto capire di essere molto concentrata sul feeling con ildell'allenatore. "Sei la sola certezza che ho", gli aveva scritto in un biglietto nascosto nella sua valigiache uscisse dalla casa. E lui le ha chiesto: "Vuoi che diventiamo congiunti", in diretta, quando è ...

