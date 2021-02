Ibrahimovic | la replica di LeBron James | “Non mi limiterò a parlare di sport | critica qualcun altro”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Prosegue il botta e risposta a distanza trae Zlatan. L’attaccante del Milan aveva infattito la stella dell’Nba, accusandolo didi politica nonostante il tema non rientri nelle sue competenze. Come prevedibile, presto è arrivata ladel cestista dei Los Angeles Lakers, che ha dichiarato: “Non starò mai zitto davanti alle ingiustizie, così come non midi. Sono consapevole che la mia voce sia molto potente e che rappresenti tante persone nel mondo, perciò continuerò ad occuparmi di argomenti come il razzismo e l’uguaglianza. Non sono proprio la persona dare: ho una mente educata e ho fatto i compiti“.ha poi concluso ...

NBAPassion_com : E la risposta di LeBron ?? - sportface2016 : #Ibrahimovic, la replica di #LeBronJames: “Non mi limiterò a parlare di sport, critica qualcun altro” - EureosCriss : RT @GabrieleAdinolf: Note dell'età oscura. Draghi parla come Mussolini e la Meloni replica citando Brecht. Lukaku quoterà Ibrahimovic? ?? -

... giusto? - ha chiesto ironicamente LeBron, senza però mai nominare- Per quanto mi riguarda, non c'è modo che io stia zitto di fronte alle ingiustizie e mi limiti a parlare di sport. Sono ...... il Milan privo diè andato da Crotone a Vila do Conde in Portogallo, senza portarsi ... La Lega dal canto suoal corretto svolgimento del posticipo con Juventus e terna arbitrale ...Il leader dei Lakers ha risposto alle affermazioni dell'attaccante del Milan in merito al coinvolgimento degli atleti nel sociale: "Predico per la giustizia" ...Ibrahimovic, la replica di LeBron James dopo le accuse: "Non mi limiterò a parlare di sport, la mia voce è molto potente. Che critichi qualcun altro" ...