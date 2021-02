Huffpost da casa: tra influencer di piante, Dalla e crackers homemade (Di sabato 27 febbraio 2021) Può darsi che le ultime giornate di sole, di temperature miti, abbiano già acceso il desiderio di un po’ di primavera. Anche in casa, o sui balconi, tanto celebrati nel primo lockdown, quando era praticamente impossibile in una città come Milano trovare sacchi di terriccio ad un prezzo decente. Tutti sui balconi, tra un canto e l’altro, si escogitavano soluzioni per piantare fiori senza sprecare la poca terra a disposizione. Quest’anno si può partire con un po’ di anticipo, arricchendo di verde la casa o scegliendo le prime piantine per il balcone. Sui social ci sono ispirazioni (su Instagram) e tutorial (su YouTube) per chi non sa da dove cominciare. I plantinfluencer spuntano in ogni dove. Per trovarli, ci sono un po’ di termini da imparare. La propagation station è la postazione, l’angolo della casa, dedicato ai ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Può darsi che le ultime giornate di sole, di temperature miti, abbiano già acceso il desiderio di un po’ di primavera. Anche in, o sui balconi, tanto celebrati nel primo lockdown, quando era praticamente impossibile in una città come Milano trovare sacchi di terriccio ad un prezzo decente. Tutti sui balconi, tra un canto e l’altro, si escogitavano soluzioni per piantare fiori senza sprecare la poca terra a disposizione. Quest’anno si può partire con un po’ di anticipo, arricchendo di verde lao scegliendo le prime piantine per il balcone. Sui social ci sono ispirazioni (su Instagram) e tutorial (su YouTube) per chi non sa da dove cominciare. I plantspuntano in ogni dove. Per trovarli, ci sono un po’ di termini da imparare. La propagation station è la postazione, l’angolo della, dedicato ai ...

BabbaiFabry : RT @ErmannoKilgore: Attilio Fontana preme per riaprire: 'Meglio 4 al ristorante di 24 in casa' | L'HuffPost Che lo dica a #Draghi sono al g… - Nico01042014 : RT @ErmannoKilgore: Attilio Fontana preme per riaprire: 'Meglio 4 al ristorante di 24 in casa' | L'HuffPost Che lo dica a #Draghi sono al g… - FerroNano : RT @ErmannoKilgore: Attilio Fontana preme per riaprire: 'Meglio 4 al ristorante di 24 in casa' | L'HuffPost Che lo dica a #Draghi sono al g… - paolorm2012 : RT @ErmannoKilgore: Attilio Fontana preme per riaprire: 'Meglio 4 al ristorante di 24 in casa' | L'HuffPost Che lo dica a #Draghi sono al g… - EmySi7 : RT @ErmannoKilgore: Attilio Fontana preme per riaprire: 'Meglio 4 al ristorante di 24 in casa' | L'HuffPost Che lo dica a #Draghi sono al g… -