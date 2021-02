Giornata Internazionale dell’orso polare, la specie è a rischio d’estinzione (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi 27 febbraio è la “Giornata Internazionale dell’orso polare“. Nel 2035 se non si porrà un freno al riscaldamento globale gli orsi polari saranno estinti. Il loro habitat sta scomparendo con lo scioglimento dei ghiacciai. Circa 30.000 gli esemplari rimasti al mondo. Il cambiamento climatico ha ridotto la distesa di ghiaccio marino che un tempo si estendeva dal Polo Nord alla Baia di Hudson meridionale. Tra il 2011 e il 2016 proprio nell’area meridionale della Baia di Hudson, è stato stimato un calo della popolazione di orsi polari pari al 17%, con la diminuzione del numero di individui da 943 a 780. Le concentrazioni di ghiaccio marino sono diminuite del 13% ogni decennio dal 1979 a causa dell’aumento delle riscaldamento globale. Le regioni artiche si sono riscaldate due volte più velocemente del resto del mondo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi 27 febbraio è la ““. Nel 2035 se non si porrà un freno al riscaldamento globale gli orsi polari saranno estinti. Il loro habitat sta scomparendo con lo scioglimento dei ghiacciai. Circa 30.000 gli esemplari rimasti al mondo. Il cambiamento climatico ha ridotto la distesa di ghiaccio marino che un tempo si estendeva dal Polo Nord alla Baia di Hudson meridionale. Tra il 2011 e il 2016 proprio nell’area meridionale della Baia di Hudson, è stato stimato un calo della popolazione di orsi polari pari al 17%, con la diminuzione del numero di individui da 943 a 780. Le concentrazioni di ghiaccio marino sono diminuite del 13% ogni decennio dal 1979 a causa dell’aumento delle riscaldamento globale. Le regioni artiche si sono riscaldate due volte più velocemente del resto del mondo, ...

