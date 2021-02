Gasp avverte la Samp | “Il ko col Real? Ci darà ancora più carica per Genova”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 27 febbraio 2021) Come sta la squadra? E Ilicic? “La squadra riparte, in campionato siamo lì molto vicini alle altre di testa. Ilicic deve stare bene, così è difficile riproporlo e probabilmente non lo farei più in quelle condizioni. Però se ne sta parlando anche troppo: lui ci può dare un grosso contributo, ma l’Atalanta è forte anche senza di lui. Siamo in una buona posizione di classifica, questa è una squadra tosta, che reagisce e riparte. Anche dopo la sconfitta di mercoledì”. Così Gian Pieroerini in conferenza stampa alla vigilia didoria – Atalanta, partita dove è probabile che ci sia qualche avvicendamento anche per l’indisponibilità di Zapata. Potrebbe avere spazio davanti Miranchuk e forse Malinovskyi, con Pasalic a centrocampo al posto di De Roon, anche se il tecnico non scopre le carte. E comunque non pensa che le fatiche di Champions potranno ...