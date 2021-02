Formula E - ePrix Diriyah 2 | vince Bird con la Jaguar

(Di sabato 27 febbraio 2021) Prima vittoria stagionale per laRacing, grazie a una splendida prestazione di Sam. Il pilota inglese, partito dalla terza posizione sulla griglia di partenza, è riuscito a beffare il poleman Robin Frijns, sfruttando a suo favore la bandiera rossa esposta a due minuti dalla fine che ha di fatto concludere anzitempo la corsa. Terza posizione per la DS Techeetah di Jean-Eric Vergne, salito sul podio dopo una lotta particolarmente serrata - a suon di sportellate - con il suo compagno di squadra Antonio Félix da Costa. Finale col botto. Una gara rocambolesca, terminata con un colpo di scena: al giro 26, l'incidente tra la BMW di Gunther e la Nio 333 di Blomqvist, costringe i commissari a esporre le bandiere gialle. Ma qualche secondo dopo, nello stesso punt, la Mahindra di Alex Lynn capotta e striscia sottosopra contro le barriere della grande ...

