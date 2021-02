Enock contro persone del GF Vip: “Sono stato in silenzio perché non amo le pagliacciate, ma ora…” (FOTO) (Di sabato 27 febbraio 2021) In queste ore, Enock ha pubblicato delle Instagram Stories alquanto criptiche sui social in cui ha attaccato alcune persone del GF Vip. Il giovane è sembrato piuttosto arrabbiato ed ha rivelato che, molto presto, dirà tutto quello che pensa. Le parole del fratello di Mario Balotelli Sono sembrate piuttosto serie, pertanto, i fan hanno cominciato a fare delle ipotesi e congetture in merito ai bersagli del protagonista. Scopriamo, dunque, cosa potrebbe essere successo. Le stoccate di Enock contro persone del GF Vip Enock Barwuah ha pubblicato dei contenuti su Instagram davvero critici contro alcune presone del GF Vip. L’ex gieffino ha mostrato un selfie scattato in treno in cui è inquadrato lui con tanto di mascherina sul viso. Sulla ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 27 febbraio 2021) In queste ore,ha pubblicato delle Instagram Stories alquanto criptiche sui social in cui ha attaccato alcunedel GF Vip. Il giovane è sembrato piuttosto arrabbiato ed ha rivelato che, molto presto, dirà tutto quello che pensa. Le parole del fratello di Mario Balotellisembrate piuttosto serie, pertanto, i fan hanno cominciato a fare delle ipotesi e congetture in merito ai bersagli del protagonista. Scopriamo, dunque, cosa potrebbe essere successo. Le stoccate didel GF VipBarwuah ha pubblicato dei contenuti su Instagram davvero criticialcune presone del GF Vip. L’ex gieffino ha mostrato un selfie scattato in treno in cui è inquadrato lui con tanto di mascherina sul viso. Sulla ...

