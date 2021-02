Draghi tra legame atlantico e autonomia strategica europea. Il focus di Formiche.net (Di sabato 27 febbraio 2021) Nel Consiglio europeo che si è chiuso ieri, l’Italia di Draghi ha potuto misurarsi con le sfide geopolitiche che l’attendono nei prossimi mesi. Da una parte la dottrina dell’autonomia strategica europea propugnata da Macron, dall’altra un rafforzamento del legame con gli Stati Uniti che passa per una rinnovata fiducia nella Nato come punto di incontro tra partner transatlantici. E proprio i cambi della guardia a Washington e Roma permettono di conciliare questi due fronti apparentemente antitetici. Draghi ha ribadito che il rafforzamento dell’Unione europea deve procedere in complementarietà con la Nato. Per questo, le due organizzazioni rafforzeranno la collaborazione su mobilità militare, minacce ibride, sicurezza cyber e vicinato (compreso il cosiddetto fronte ... Leggi su formiche (Di sabato 27 febbraio 2021) Nel Consiglio europeo che si è chiuso ieri, l’Italia diha potuto misurarsi con le sfide geopolitiche che l’attendono nei prossimi mesi. Da una parte la dottrina dell’propugnata da Macron, dall’altra un rafforzamento delcon gli Stati Uniti che passa per una rinnovata fiducia nella Nato come punto di incontro tra partner transatlantici. E proprio i cambi della guardia a Washington e Roma permettono di conciliare questi due fronti apparentemente antitetici.ha ribadito che il rafforzamento dell’Unionedeve procedere in complementarietà con la Nato. Per questo, le due organizzazioni rafforzeranno la collaborazione su mobilità militare, minacce ibride, sicurezza cyber e vicinato (compreso il cosiddetto fronte ...

fanpage : Tra i #sottosegretari nominati da Mario Draghi c'è anche Francesco Paolo Sisto, avvocato di Silvio Berlusconi nel p… - vladiluxuria : #Draghi nomina Carlo Deodato alla guida degli Affari Legislativi, ovvero il relatore della sentenza del Consiglio d… - carlaruocco1 : Solo poche settimane: 'Noi le poltrone le lasciamo, non le chiediamo' Tra i #sottosegretari del governo Draghi si… - Borsapretporter : Qualcuno si chiede come mai non ci sia discontinuità tra i due Governi riguardo alla pandemia. Ma uno che pensa che… - Triggeroboomers : Dovete capire che la lega e gli imprenditori 'che si sono fatti da soli' sono dalla parte di draghi perché tra ladr… -