Covid Lazio | Frosinone zona arancione

"La provincia di Frosinone sarà zona arancione a partire dalle ore 00.01 di lunedì 1 marzo". Lo comunica l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. "E' in corso la predisposizione dell'ordinanza, a seguito della relazione epidemiologia della Asl di Frosinone e del Seresmi – Spallanzani" scrivono nella nota. Dal bollettino odierno della Asl di Frosinone risultano 241 nuovi casi e un morto nelle ultime 24 ore. Nel Lazio ci sono stati da ieri 1.347 i nuovi contagi da Coronavirus e 20 morti secondo l'ultimo report del 27 febbraio.

