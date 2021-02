Covid, la mascherina peggiora la sindrome dell'occhio secco: come limitare i danni (Di sabato 27 febbraio 2021) L'emergenza Covid fa male anche agli occhi. Se la sindrome dell'occhio secco (Ded) è in costante aumento - dopo i 50 anni ne soffre tra il 20 e il 30% della popolazione, con un'incidenza quasi doppia ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) L'emergenzafa male anche agli occhi. Se la(Ded) è in costante aumento - dopo i 50 anni ne soffre tra il 20 e il 30%a popolazione, con un'incidenza quasi doppia ...

Corriere : ?? Il nuovo Dpcm anti Covid-19 sarà in vigore in Italia dal 6 marzo al 6 aprile: le regole varranno fino a Pasqua. G… - fattoquotidiano : Covid, Usa vicini ai 500mila morti: più dei caduti in Guerre mondiali e Vietnam. Fauci: “Mascherina anche nel 2022” - ErasmoPartenope : RT @Adnkronos: #Covid e #mascherina: aumenta sindrome dell'occhio secco - Noliberal : RT @RadioSavana: Isterismo da Covid. Covidiota attacca ragazzo colpevole di indossare la mascherina sotto il naso a tre metri di distanza.… - jobwithinternet : RT @laltrodiego: Anniversario, giusto un anno fa???? •PD, #Ricci: 'di Covid non si muore! Abbiamo inquadrato il problema; non è la peste ma… -