Covid, appello sindaco di Milano: 'Nel weekend comportatevi bene' (Di sabato 27 febbraio 2021) commenta 'comportatevi in modo adeguato al difficile momento': è questo l'appello con cui il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è rivolto su Facebook ai milanesi nell'ultimo fine settimana giallo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 febbraio 2021) commenta 'in modo adeguato al difficile momento': è questo l'con cui ildi, Giuseppe Sala, si è rivolto su Facebook ai milanesi nell'ultimo fine settimana giallo ...

Capezzone : Leggere, leggere e poi diffondere il grido-appello di Andrea Tosi sulla generazione Covid all’università: studenti… - fattoquotidiano : Sant’Egidio rilancia l’appello agli hotel chiusi per Covid: “Ospitate i senzatetto”. Un gestore: “Senza turisti alm… - corona_tweet : RT @AgoraBlog2: Comunicato dal primo cittadino Zaccaria l'aggiornamento con l'altro numero di contagi, chiedendo per il weekend senso di re… - AgoraBlog2 : Comunicato dal primo cittadino Zaccaria l'aggiornamento con l'altro numero di contagi, chiedendo per il weekend sen… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: «Nessuno è al sicuro finché tutti non saremo al sicuro». È l'appello dell'OMS. Peccato che finora il vaccino anti Covid sia… -