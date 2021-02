Bruciato il portone del sindaco di Trani: “Intimidazione” (Di sabato 27 febbraio 2021) BARI – Ignoti la scorsa notte hanno dato alle fiamme il portone di casa del sindaco di Trani (Barletta – Andria – Trani), Amedeo Bottaro. È stato lo stesso primo cittadino a darne notizia sui social pubblicato la foto del portone in annerito e danneggiato. “Se qualcuno pensa di intimorirmi – scrive Bottaro sulla sua pagina Facebook – si sbaglia di grosso”. Il sindaco ha sporto denuncia e sull’accaduto indagano gli agenti di polizia. Leggi su dire (Di sabato 27 febbraio 2021) BARI – Ignoti la scorsa notte hanno dato alle fiamme il portone di casa del sindaco di Trani (Barletta – Andria – Trani), Amedeo Bottaro. È stato lo stesso primo cittadino a darne notizia sui social pubblicato la foto del portone in annerito e danneggiato. “Se qualcuno pensa di intimorirmi – scrive Bottaro sulla sua pagina Facebook – si sbaglia di grosso”. Il sindaco ha sporto denuncia e sull’accaduto indagano gli agenti di polizia.

