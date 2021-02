Blitz esterno della Juve Stabia | a Bisceglie decisivo l’eurogol di Borrelli

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bat)- Una magia di Gennarorisolve la sfida del ‘Ventura’ di. L’attaccante, classe 2000, ha deciso la gara con un gol di categoria superiore: controllo di petto su palla di Berardocco, girata ad incrociare sul palo opposto e palla in fondo al sacco. Un lampo,, in una gara non bellissima, ma certamente interessante. Nel complesso, soprattutto grazie ad una ripresa diametralmente opposta al primo tempo, la compagine campana ha meritato il successo, mettendo sul prato dell’impianto pugliese il maggior tasso tecnico. Onore al, che perde la prima di 12 finali ma dimostra di essersi mentalmente sintonizzata sulla corsa salvezza. Nel primo tempo da segnalare un legno per parte: al 21? i padroni di casa timbrano il montate. Giron ...

infoitsport : Primavera 1, altro blitz esterno: il Cagliari vince 2-1 anche in casa della Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz esterno

Calcio Casteddu

... dove era andato a ritirare un documento per il suo imminente matrimonio con la fidanzata che lo attendeva all'. Il documento stato declassificato e diffuso dall'amministrazione Biden, dopo ...Covid zona arancione scuro: cosa si può fare, cosa no O qualsiasi persona appartenente a un nucleo familiareal proprio, nemmeno all'interno del proprio Comune di residenza. Cancellata la deroga per i piccoli Comuni. Fra le misure previste stop agli spostamenti, anche nel Comune, se non per ...Bisceglie (Bat)- Una magia di Gennaro Borrelli risolve la sfida del ‘Ventura’ di Bisceglie. L’attaccante, classe 2000, ha deciso la gara con un gol di categoria superiore: controllo di petto su palla ...TERAMO – Prova di sostanza per la Berretti di mister Stella che, al cospetto della capolista Vis Pesaro, sul campo dei marchigiani a punteggio pieno, conquistano un punto più che meritato, rimontando ...