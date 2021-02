Antartide | è nato un nuovo gigantesco iceberg Distacco da maxi piattaforma

(Di sabato 27 febbraio 2021) Un enorme, grande come la contea di Bedforshire nel Regno Unito con una superficie di 1270 chilometri quadrati, si è staccato dall’enormedi ghiaccio Brunt. Lo ha annunciato l’organizzazione British Antarctic Survey (BAS). La frattura fotografata dal team di Halley nel gennaio 2021Il fenomeno arriva a circa dieci anni da quando gli scienziati del British Antarctic Survey avevano per primi notato alcune crepe nel ghiaccio di quest’enorme, spessa 150 metri e situata lungo la costa nord-occidentale del Continente. Le crepe sono diventate gigantesche tra novembre 2020 e gennaio 2021, momento nel quale la frattura avanzava verso nord al ritmo di circa un chilometro al giorno. Inevitabilmente si è così arrivati al punto in cui un pezzo di ghiaccio si è completamente staccato dal resto della ...

Un enorme iceberg, grande come la contea di Bedforshire nel Regno Unito con una superficie di 1270 chilometri quadrati, si è staccato dall'enorme piattaforma di ghiaccio Brunt. Lo ha annunciato ...L'iceberg appena staccatosi ha un'estensione di 1270 km quadrati, più o meno 20 volte l'estensione di Manhattan, e vanta uno spessore medio di 150 metri. La spaccatura ha cominciato ad accelerare prop ...