Uomini e Donne, anticipazioni del 26 febbraio: Maria sventa una rissa tra Armando e Riccardo

Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne Giunge al termine la settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio, venerdì 26 febbraio 2021 su Canale 5? Gli spoiler forniti direttamente dal portale Il Vicolo del News, svelano che in studio ci saranno una serie di discussioni. Oltre alla lite tra Armando Incarnato e la nuova tronista Samantha, intromettendosi anche Gianni Sperti, poi il napoletano avrà anche un'aggressione verbale e quasi fisica con Riccardo Guarnieri. Trono over: discussione tra Armando, Gianni e la nuova tronista Samantha

