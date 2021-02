Ultimi sondaggi EMG, per il 39% ci vuole un lockdown generale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non cala la fiducia degli italiani nel nuovo premier Mario Draghi secondo gli Ultimi sondaggi di EMG. Anzi, in una settimana la percentuale di quanta ne nutre in lui è cresciuta dal 62% al 63%. Contemporaneamente invece cala di un punto quella in Conte, che ora è al 40% e vede avvicinarsi Meloni, stabile al 39%. Migliorano poi sia Salvini, che Zaia che Bonaccini rispettivamente al 34%, 34% e 33%. Davanti a Berlusconi fermo al 30% In calo oltre a Conte anche Speranza, ora al 26%, e Calenda, al 24%. Sempre Ultimi Renzi e Crimi, al 14% e all’11% A differenza che per altre rilevazioni come quella del Termometro quelle di EMG quindi vedono la popolarità di Draghi inscalfita. Diversi sono i giudizi sul suo governo. Secondo gli Ultimi sondaggi di EMG il 45% esprime giudizi positivi e il ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non cala la fiducia degli italiani nel nuovo premier Mario Draghi secondo glidi EMG. Anzi, in una settimana la percentuale di quanta ne nutre in lui è cresciuta dal 62% al 63%. Contemporaneamente invece cala di un punto quella in Conte, che ora è al 40% e vede avvicinarsi Meloni, stabile al 39%. Migliorano poi sia Salvini, che Zaia che Bonaccini rispettivamente al 34%, 34% e 33%. Davanti a Berlusconi fermo al 30% In calo oltre a Conte anche Speranza, ora al 26%, e Calenda, al 24%. SempreRenzi e Crimi, al 14% e all’11% A differenza che per altre rilevazioni come quella del Termometro quelle di EMG quindi vedono la popolarità di Draghi inscalfita. Diversi sono i giudizi sul suo governo. Secondo glidi EMG il 45% esprime giudizi positivi e il ...

