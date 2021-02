UFC Fight Night 186 – Anteprima – Rozenstruik Vs Gane

(Di venerdì 26 febbraio 2021) UFC186 –– Dopo il mostruoso KO della scorsa settimana di Derrick Lewis ai danni di Curtis Blaydes, ci ritroviamo a Las Vegas anche questo weekend con l’incontro di cartello nei pesi massimi. Nel main event Jairzinho(11-1) combatterà Ciryl(7-0) in unadecisiva per l’intera categoria. Mentre nel co main event si attendono fulmini e saette tra Nikita Krylov (27-7) e Magomed Ankalaev (14-1). La main card di questasarà in diretta su DAZN e UFCPass a partire dalle ore 02.00 di Domenica 28 Febbraio. Un evento pieno diers interessanti come Pedro Munhoz (18-5), Alex Caceres (17-12), Alexander Hernandez (12-3) e Alex Oliveira (22-9-1). That ...

TSOWrestling : ?? Nuovo Podcast! 'Giorgio Petrosyan e Scardina: fateci onore! - The Real FIGHT Talk Show Ep. 36' su @Spreaker #boxe… - fight_shield : Edson Barboza rimarrà nella promotion che l'ha reso grande - fight_shield : Ufficiale il rematch tra Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno per UFC 263! - fight_shield : Thiago Santos affronterà Aleksandar Rakic ad UFC 259 con l'intenzione di vincere e puntare al titolo dei massimi le… - fight_shield : Valentina Shevchenko difenderà il suo titolo dall'assalto di Jessica Andrade ad UFC 261! -

Ultime Notizie dalla rete : UFC Fight

Periodico Daily - Notizie

... complimentandosi per i brillanti risultati ottenuti ad inizio mese all'HeavenArena di Roma alla competizionepass 'The Golden Cage 3' che ha visto trionfare l'atleta brasiliano ...... quando sui social hanno cominciato a circolare le pubblicità della promotion The Golden Cage, così importante da essere trasmessa perfino suPass, la piattaforma di streaming della più ...UFC Fight NIght 186 - Anteprima - Un main event che promette un bello spettacolo quello tra Jairzinho Rozenstruik e Ciryl Gane nei massimi!Momento Boxe per noi con Scardina vs Nunez, un analisi che ci porterà ad un altro italiano impegnato venerdì in ONE FC: Giorgio Petrosyan. Valuteremo poi il futuro UFC con gli annunci della UFC 261, d ...