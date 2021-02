Twitter pensa ad un servizio in abbonamento con contenuti a pagamento (Di venerdì 26 febbraio 2021) Cos’è Twitter Super Follows, il servizio in abbonamento al quale sta lavorando il noto social network. Twitter si avvia verso una piccola grande rivoluzione, ossia la proposta di un servizio in abbonamento che garantisce l’accesso a contenuti premium, quindi a pagamento. Ma cosa potrebbe far pagare Twitter? Ad esempio alcuni contenuti postati da profili di spessore. Cos’è e come funziona Twitter Super Follows, il servizio in abbonamento Il servizio dovrebbe chiamarsi Super Follows e sostanzialmente consiste in un servizio in abbonamento grazie al quale gli utenti che aderiscono possono avere accesso a ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Cos’èSuper Follows, ilinal quale sta lavorando il noto social network.si avvia verso una piccola grande rivoluzione, ossia la proposta di uninche garantisce l’accesso apremium, quindi a. Ma cosa potrebbe far pagare? Ad esempio alcunipostati da profili di spessore. Cos’è e come funzionaSuper Follows, ilinIldovrebbe chiamarsi Super Follows e sostanzialmente consiste in uningrazie al quale gli utenti che aderiscono possono avere accesso a ...

Agenzia_Ansa : Twitter vuole monetizzare, pensa a contenuti a pagamento #ANSA - borghi_claudio : Pensa un po'... la Lombardia è la terza settimana che è in giallo... e infatti... - dellorco85 : Ricapitolando: in una settimana abbiamo scoperto che il #Mes non è più una priorità e che il #RedditoDiCittadinanza… - GioGeneSharp : @mariotoscana196 @angy_mas18 Ah, tu ricevi risposte solo dopo attestato di confidenza? Pensa che pensavo di essere… - LisaLizzup : Scusate ma l’alimentazione carnea ... “nché szènszo?? ????????condivido uno spezzone sulla causa principale per cui ci… -