SienaFree : Coronavirus, Giani: ''In Toscana 1.254 nuovi casi, tasso positivi al 5,45%'' - 055firenze : #Coronavirus, in #Toscana resta elevato il numero di nuovi positivi - GoSolar01 : RT @FirenzePost: Toscana, coronavirus: 1254 nuovi casi, 23.028 test, indice positivi 5,45% - FirenzePost : Toscana, coronavirus: 1254 nuovi casi, 23.028 test, indice positivi 5,45% - GazzettadiSiena : I dati del bollettino regionale -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana coronavirus

'Laresta in zona arancione con eccezione di alcuni Comuni, ma il campanello d'allarme è ... Ursula Von der Leyen 'Ecco dove sono in Ue' 25 Febbraio 2021, le varianti avanzano in ...Eppure sono evidenti i segnali della corsa a prenotare e pagare le prossime vacanze al mare o in montagna in. Ottimismo? Certezza, piuttosto, che vacanze fuori dall'Italia saranno improbabile ...Un numero così alto non c’era dal 22 novembre. A Quarrata il sindaco fa togliere le panchine. L'assessore: tanti positivi a Siena e Pistoia. Castiglion Fiorentino chiude le scuole ...Sono 857 i positivi in più rispetto a ieri (832 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico ...