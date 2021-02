Torna ad essere allettante l’iPhone 12 da 128 GB: prezzo in discesa su Amazon (Di venerdì 26 febbraio 2021) Se avete intenzione di acquistare un iPhone 12, sicuramente non potete lasciarvi scappare l’offerta odierna proposta da Amazon per il modello da 128GB di memoria interna e di colore bianco. Parliamo quindi dell’ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino, nella sua versione base, che si ritrova già ad avere un prezzo nettamente più interessante rispetto a quello da listino. Un aggiornamento sul prezzo fissato per iPhone 12 da Amazon Si Torna a parlare di questa famiglia di device, dunque, dopo il report di pochi giorni fa. Amazon lo propone con uno sconto del 9%, un risparmio di circa 90 euro per arrivare ad un costo finale di 899 euro. Si tratta di un prezzo finito, visto come questo iPhone 12 faccia parte del servizio Prime del servizio di e-commerce, ciò ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Se avete intenzione di acquistare un iPhone 12, sicuramente non potete lasciarvi scappare l’offerta odierna proposta daper il modello da 128GB di memoria interna e di colore bianco. Parliamo quindi dell’ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino, nella sua versione base, che si ritrova già ad avere unnettamente più interessante rispetto a quello da listino. Un aggiornamento sulfissato per iPhone 12 daSia parlare di questa famiglia di device, dunque, dopo il report di pochi giorni fa.lo propone con uno sconto del 9%, un risparmio di circa 90 euro per arrivare ad un costo finale di 899 euro. Si tratta di unfinito, visto come questo iPhone 12 faccia parte del servizio Prime del servizio di e-commerce, ciò ...

chetempochefa : “Buonasera, mi fa piacere essere qui”” Diamo il benvenuto ad un gradissimo ospite: dopo 17 anni, torna con noi… - velleitiem : ah sono brutta? lo so mi sto sforzando ad essere te ?? sappi che i polli me li mangio non ci parlo e con questo ho f… - gio_postiglione : Adesso manca solo l'esperienza di suono aumentato per essere immersi nel pieno della scena, e fare attenzione a non… - mente_bacata : Potete crederci oppure no, ma NON è finita, di conseguenza se non rispettate le regole, si torna in dietro, vaccino… - unipait : La Sicilia torna ad essere arancione, ma solo per l’Europa! -