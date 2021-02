Tiago Pinto: « Ci aspettano due battaglie contro lo Shakhtar, vogliamo andare avanti» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tiago Pinto, general manager dell’area sportiva della Roma, ha parlato al sito ufficiale del club giallorosso dopo il sorteggio di Europa League Tiago Pinto, general manager dell’area sportiva della Roma, ha parlato al sito ufficiale del club giallorosso. Le sue parole sul sorteggio dell’Europa League. Shakhtar DONETSK – «Lo Shakhtar è una squadra molto esperta nelle competizioni europee – le parole del portoghese – In questa stagione hanno battuto il Real Madrid due volte, questo dimostra quanto sono forti. Hanno un ottimo allenatore, il portoghese Luis Castro, e un’ottima squadra. E sicuramente sarà una sfida divertente per Paulo Fonseca, dato che ha un importante trascorso con lo Shakhtar. Quindi sarà una grande occasione per lui». EUROPA LEAGUE – «In Europa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021), general manager dell’area sportiva della Roma, ha parlato al sito ufficiale del club giallorosso dopo il sorteggio di Europa League, general manager dell’area sportiva della Roma, ha parlato al sito ufficiale del club giallorosso. Le sue parole sul sorteggio dell’Europa League.DONETSK – «Loè una squadra molto esperta nelle competizioni europee – le parole del portoghese – In questa stagione hanno battuto il Real Madrid due volte, questo dimostra quanto sono forti. Hanno un ottimo allenatore, il portoghese Luis Castro, e un’ottima squadra. E sicuramente sarà una sfida divertente per Paulo Fonseca, dato che ha un importante trascorso con lo. Quindi sarà una grande occasione per lui». EUROPA LEAGUE – «In Europa ...

