Striscia la notizia | shock in studio per il blitz in diretta “Ma lei chi è?”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Vediamo meglio cosa è successo nella puntata che è andata in onda ieri sera, del programmala, che ha lasciato senza parole. Il tg satirico dila, va in onda tutte le sere, ed ha sempre un enorme successo di pubblico. Ma nella puntata di ieri è accaduto qualcosa che ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

PerrieEdw10 : RT @lmitaupdates: Le veline di “Striscia La Notizia” questa sera ci hanno regalato un bellissimo stacchetto sulle note di “Sweet Melody”?? h… - littlemixitlm : RT @lmitaupdates: Le veline di “Striscia La Notizia” questa sera ci hanno regalato un bellissimo stacchetto sulle note di “Sweet Melody”?? h… - ilSaronno : I saronnesi spopolano a Striscia la notizia con Militello: ecco gli ultimi protagonisti - Mauro73432329 : - HIR4ETHV : RT @vitadafanboy: STAVO METTENDO IL CARICATORE DEL TELEFONO ALLA PRESA IN CUCINA E SENTO “DODODODO” MI GIRO E C’ERA SWEET MELODY A STRISCIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia notizia

IT 20:40 -LA- la voce dell'insofferenza 21:20 - GRANDE FRATELLO VIP Italia 1 18:06 - GRANDE FRATELLO VIP 18:22 - STUDIO APERTO LIVE 18:29 - METEO 18:30 - STUDIO APERTO 19:00 - ...la, irruzione di Syria in studio e Greggio si sorprende: 'Lei chi è? ' Momento sorprendente nel corso dell'odierna puntata dila, nel bel mezzo della puntata di ...SARONNO – Nuove “comparsate” tv per i saronnesi che ormai da qualche settimana fanno capolino durante i servizi del tg satirico di Canale 5. Un paio di settimane fa ...Quella di Robert Lewandowski è una storia ben distante dalle favole dei predestinati del calcio mondiale, ma piuttosto di un ragazzo che non si è voluto arrendere.