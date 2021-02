Spazio, lancio della capsula Mini-Irene: accordo tra Cira e Swedish Space Corporation (Di venerdì 26 febbraio 2021) È stato siglato il contratto tra il Centro italiano ricerche aerospaziali (Cira) e la società Swedish Space Corporation (Ssc) per il lancio a giugno del 2022 della capsula Mini-Irene Flight Experiment (Mife) presso la base di lancio Esrange a Kiruna in Svezia. Il lancio consentirà, mediante un volo di rientro suborbitale, la qualifica dei carichi dovuti alla pressione e il sistema di protezione termica dispiegabile basato sull’utilizzo di materiali convenzionali: la tecnologia Irene. Mini-Irene (dal greco pace) è stata sviluppata dal Cira e dalla società consortile Ali (AeroSpace Laboratories for Innovative components) ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 febbraio 2021) È stato siglato il contratto tra il Centro italiano ricerche aerospaziali () e la società(Ssc) per ila giugno del 2022Flight Experiment (Mife) presso la base diEsrange a Kiruna in Svezia. Ilconsentirà, mediante un volo di rientro suborbitale, la qualifica dei carichi dovuti alla pressione e il sistema di protezione termica dispiegabile basato sull’utilizzo di materiali convenzionali: la tecnologia(dal greco pace) è stata sviluppata dale dalla società consortile Ali (AeroLaboratories for Innovative components) ...

