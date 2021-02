“Sospeso il Live”. Barbara D’Urso è costretta ad accettare la scelta di “Mediaset”. Ecco perchè (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da giorni, ormai, non si fa che parlare della chiusura anticipata del programma condotto da Barbara D’Urso, Live – Non è la D’Urso. Secondo alcune indiscrezioni non ancora confermate, la trasmissione potrebbe venire chiusa con due mesi di anticipo a causa dei cattivi dati di ascolto. Se tutto fosse andato come le previsioni, invece, Carmelita avrebbe dovuto interrompere il programma a maggio, per poi riprendere dopo l’estate. Tuttavia, la trasmissione non solo si interromperà prima, ma potrebbe non tornare mai più. Novità per Domenica Live Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara D’Urso (@Barbaracarmelitadurso) Al contempo sono però previste anche alcune novità per l’altro ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da giorni, ormai, non si fa che parlare della chiusura anticipata del programma condotto da– Non è la. Secondo alcune indiscrezioni non ancora confermate, la trasmissione potrebbe venire chiusa con due mesi di anticipo a causa dei cattivi dati di ascolto. Se tutto fosse andato come le previsioni, invece, Carmelita avrebbe dovuto interrompere il programma a maggio, per poi riprendere dopo l’estate. Tuttavia, la trasmissione non solo si interromperà prima, ma potrebbe non tornare mai più. Novità per DomenicaVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@carmelitadurso) Al contempo sono però previste anche alcune novità per l’altro ...

