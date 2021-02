Pirlo: 'Berna ha una chance. Dragusin è un'opzione. Dybala, il piano di rientro' (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Andiamo avanti non pensando a quelli che abbiamo fuori ma a far rendere al meglio quelli che abbiamo a disposizione. Non recupera nessuno'. Alla vigilia del Verona, Andrea Pirlo celebra l'unico ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Andiamo avanti non pensando a quelli che abbiamo fuori ma a far rendere al meglio quelli che abbiamo a disposizione. Non recupera nessuno'. Alla vigilia del Verona, Andreacelebra l'unico ...

StanisLaRochele : RT @Freddyascott: Pare che allegri sia stato ricontattato per un possibile dopo Pirlo, risposta: via paratici, Nedved, bonucci, Rabiot. Ber… - steprincipino8 : @mirkonicolino Berna ormai è irrecuperabile di testa , può fare 200 partite di fila le farà tutte uguali . Per il r… - Francescovic17 : Pirlo “Berna domani tocca a te,te la senti?” Berna: - Fede_not_berna : @rue126 Vorrei al posto di pirlo - F1N1no : @GattaMario3 La vedo dura mister... Sarebbe una bella cosa ma non credo che Pirlo si tenga Berna come cambio offensivo unico -