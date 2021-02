Parrelle torna con il nuovo singolo “Vans”

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L’artista napoletanoonline sulle piattaforme digitali con il”: un pezzo sul nascondersi, nonostante tutto Luppolo Dischi presenta, ildell’artista napoletanodistribuito da Artist First: un pezzo sul nascondersi, nonostante tutto. “Ho scritto ‘’ per ricordarmi che l’amore comodo non fa per me, ma forse non fa proprio per nessuno; mi è sempre… L'articolo Corriere Nazionale.