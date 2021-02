Olimpiadi Tokyo 2020, si va verso allentamento quarantena per gli atleti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sembra essere stata allentata la quarantena per gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Secondo il quotidiano Nikkei, si ammorbidisce la posizione degli organizzatori in vista dei Giochi. Il 3 marzo si terrà invece un vertice per quanto riguarda la presenza del pubblico: parteciperà anche il Cio e si deciderà innanzitutto se potranno sedere sugli spalti eventuali spettatori provenienti dall’estero. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sembra essere stata allentata laper gliche parteciperanno alledi. Secondo il quotidiano Nikkei, si ammorbidisce la posizione degli organizzatori in vista dei Giochi. Il 3 marzo si terrà invece un vertice per quanto riguarda la presenza del pubblico: parteciperà anche il Cio e si deciderà innanzitutto se potranno sedere sugli spalti eventuali spettatori provenienti dall’estero. SportFace.

