Mortal Kombat | il trailer del film da record | più di 166 milioni di visualizzazioni in una settimana

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Recentemente è stato pubblicato il primoufficiale deldie a quanto pare è stato un vero successo. Ilclassificato come "R", è stato visto da più di 166di volte nella sua prima, rendendolo così il promo "R-rated" più visto di tutti i tempi. Nel giro di quattro giorni ildiaveva superato iR-rated di Logan e Deadpool 2, i precedenti detentori del. Inoltre, ilè stato di tendenza sia su YouTube che su Twitter.uscirà nelle sale e su HBO Max il 16 aprile, dove rimarrà per un mese prima di passare alle normali piattaforme On ...

... per un video musicale, la tecnologia Unreal Engine , la stessa con cui vengono realizzati videogiochi best - seller come Fortnite, Star Wars, Batman ee che sarà possibile guardare ...Il primo trailer ufficale di, diffuso qualche giorno fa, è un trailer red band . È, cioè, uno di quei trailer dalle immagini particolarmente esplicite che vengono presentati, su YouTube come altrove, con un avviso ...Il debutto online del primo trailer dell'atteso reboot di Mortal Kombat ha infranto il record di visualizzazioni per un trailer red band.La voglia di nuovo cinema e di nuovi film si vede anche da questo: scoprite il nuovo record stabilito dal trailer di Mortal Kombat!