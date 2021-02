Monitoraggio Iss 26 febbraio | Rt a 0 99 | cinque regioni a rischio alto

istsupsan : ??MONITORAGGIO SETTIMANALE #COVID19 ??Aumenta l'#Rt medio, ora pari a 0,99 (limite superiore >1) ??Cresce l'inciden… - fanpage : Monitoraggio Iss, indice Rt stabile a 0,99 ma aumenta il numero delle regioni a rischio alto Covid - cagliaripad : Covid, monitoraggio Iss: Rt nazionale a 0,99 e aumentano regioni a rischio alto - agenzia_nova : #Covid19 Atteso per oggi l'esito del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e i probabili cambi… - news_mondo_h24 : Oggi il nuovo monitoraggio Iss, almeno tre Regioni rischiano la zona Arancione. Quali sono -

Ultime Notizie dalla rete : Monitoraggio Iss

E' questo in sintesi ciò che potrebbe accadere oggi, venerdì, il giorno deputato per il cambio di colore delle regioni sulla base dei dati forniti dalsettimanale dell'. In pratica ...Lo rileva la bozza delsettimanale- ministero della Salute. Intanto diversi singole realt diventano zone rosse: dalle 14 di oggi anche La Maddalena come ha annunciato nella tarda ...Rt stabile a 0.99 in Italia. L'indice è superiore a 1 in 10 regioni. E' il quadro dell'epidemia di coronavirus. L'indice di contagio medio, calcolato sui casi sintomatici di covid, è pari a 0.99 (rang ...I dati del monitoraggio e le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico: l’ultima parola spetta al ministro della Salute, Roberto Speranza, che oggi dovrebbe emettere le ordinanze ...