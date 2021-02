In dieci Regioni Rt sopra 1, e cinque sono a rischio alto (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - dieci Regioni hanno un Rt puntuale maggiore di 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise, Piemonte, Trento, Toscana e Umbria), di cui una (Basilicata) ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Delle altre nove, cinque hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. È quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio della Cabina di Regia ministero della Salute-Iss, secondo cui le altre Regioni hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno. "Si conferma per la quarta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio - si legge nel documento - sono 15 le Regioni/PPAA con un rischio alto o moderato". In particolare, ... Leggi su agi (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI -Regioni hanno un Rt puntuale maggiore di 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise, Piemonte, Trento, Toscana e Umbria), di cui una (Basilicata) ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Delle altre nove,hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. È quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio della Cabina di Regia ministero della Salute-Iss, secondo cui le altre Regioni hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno. "Si conferma per la quarta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del- si legge nel documento -15 le Regioni/PPAA con uno moderato". In particolare, ...

sulsitodisimone : In dieci Regioni Rt sopra 1, e cinque sono a rischio alto - 16_opamp : RT @serebellardinel: Ai tempi di #Conte l'avrebbe chiamata #DittaturaSanitaria e invece oggi che fa parte del #governodeipeggiori #Salvini… - serebellardinel : Ai tempi di #Conte l'avrebbe chiamata #DittaturaSanitaria e invece oggi che fa parte del #governodeipeggiori… - GarauSilvana : RT @LaNotiziaTweet: L’indice Rt supera uno in dieci regioni. Iss: “Necessarie misure urgenti. Chiara accelerazione nell’aumento dell’incide… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: L’indice Rt supera uno in dieci regioni. Iss: “Necessarie misure urgenti. Chiara accelerazione nell’aumento dell’incide… -

Ultime Notizie dalla rete : dieci Regioni Rt Dieci regioni con Rt sopra 1, scenario arancione per Emilia Romagna Dieci le Regioni questa settimana con un Rt puntuale maggiore di 1 di cui una, la Basilicata, con un Rt con il limite inferiore superiore a 1,26. compatibile con uno scenario di tipo 3 ( Situazione di ...

In arancione Lombardia, Piemonte e Marche Basilicata verso il rosso Iss: 'Evitare contatti extra familiari' Dieci Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale maggiore di 1 di cui una (Basilicata) ha un con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. L 'Rt nazionale sfiora il valore ...

lequesta settimana con unpuntuale maggiore di 1 di cui una, la Basilicata, con uncon il limite inferiore superiore a 1,26. compatibile con uno scenario di tipo 3 ( Situazione di .../PPAA hanno unpuntuale maggiore di 1 di cui una (Basilicata) ha un con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. L 'nazionale sfiora il valore ...