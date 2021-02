Il presidente statunitense autorizza raid aereo in Siria contro milizie nemiche (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha ordinato il primo attacco estero in territorio Siriano, per colpire miliziani supportati dall'Iran. USA, primo raid di Biden in Siria contro miliziani filoiraniani su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ildegli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha ordinato il primo attacco estero in territoriono, per colpire miliziani supportati dall'Iran. USA, primodi Biden inmiliziani filoiraniani su Notizie.it.

