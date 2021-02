Il dramma di Alisson: bloccato in Inghilterra, salta il funerale del padre (Di venerdì 26 febbraio 2021) LIVERPOOL (Inghilterra) - Nonostante abbia tentato in tutti i modi di lasciare l' Inghilterra e volare in Brasile , Alisson Becker si è dovuto rassegnare. bloccato dalle restrizioni anti Covid , l'ex ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 febbraio 2021) LIVERPOOL () - Nonostante abbia tentato in tutti i modi di lasciare l'e volare in Brasile ,Becker si è dovuto rassegnare.dalle restrizioni anti Covid , l'ex ...

