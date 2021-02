GF Vip, Urtis rivela: “Zorzi ancora meglio di Siffredi” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il chirurgo dei vip, ed ex gieffino, fa delle rivelazioni piccanti su uno dei finalisti del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. Indiscrezioni a luci rosse che riguardano la sua, chiamiamola, “avvenenza fisica”. Ed entra nei dettagli. “Tra amici si chiacchiera e lui è ‘tanta roba’”. Così ha iniziato la parte dell’intervista dove il chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, eliminato dalla Casa del Grande Fratello, parlava del suo ex coinquilino Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il chirurgo dei vip, ed ex gieffino, fa dellezioni piccanti su uno dei finalisti del Grande Fratello Vip, Tommaso. Indiscrezioni a luci rosse che riguardano la sua, chiamiamola, “avvenenza fisica”. Ed entra nei dettagli. “Tra amici si chiacchiera e lui è ‘tanta roba’”. Così ha iniziato la parte dell’intervista dove il chirurgo dei vip, Giacomo, eliminato dalla Casa del Grande Fratello, parlava del suo ex coinquilino Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : Stasera in tv, semifinale del GF Vip: cosa svela Giacomo Urtis su Zorzi vincitore del reality - zazoomblog : GF Vip ‘Zorzi non vincerà’: cosa dichiara Giacomo Urtis sulla finale del reality - #‘Zorzi #vincerà’: #dichiara… - infoitcultura : Pronostico di Urtis: “Tommaso Zorzi non vincerà il GF Vip', ecco perché - infoitcultura : GF Vip, Giacomo Urtis: Tommaso Zorzi non vincerà -