GF Vip semifinale | Signorini annuncia doppia eliminazione

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Penultimo appuntamento con Grande Fratello Vip. Ladi stasera, venerdì 26 febbraio, si prericca di colpi di scena. La puntata si aprirà ripercorrendo ciò che è successo alla fine della diretta di lunedì scorso. Ci sarà un confronto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò in cui verranno coinvolti anche l’influencer Tommaso Zorzi e la conduttrice Stefania Orlando. Nel corso della quarantaduesima puntata, infatti, la brasiliana si è dichiarata all’attrice di fiction e poi l’ha tradita spendendola direttamente al televoto contro la Orlando. Il rapporto tra Dayane e Rosalinda è stato un rapporto intenso ma turbolento. Nelle ultime settimane si sono allontanate, complice la storia nata tra Andrea Zenga tra le mura della Casa di Cinecittà. Delusa dalla scelta dell’amica, Adua non ha trattenuto le lacrime e si è detta certa che ne uscirà ...

Ma le sorprese non finiscono qui per i concorrenti del Grande Fratello, che questa sera dovranno confrontarsi con un altro televoto flash: il responso decreterà l'uscita definitiva di un altro ...Rosalinda Cannavò , ad un passo dalladi stasera, anche per paura di una possibile eliminazione essendo in nomination contro un ...una lettera di addio agli amici del Grande Fratello. ...Penultimo appuntamento con Grande Fratello Vip. La semifinale di stasera, venerdì 26 febbraio, si preannuncia ricca di colpi di scena.Grande Fratello vip: la lotta per restare. Primo step da superare è quello tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Le due sono in nomination e rischiano di uscire a un passo d ...