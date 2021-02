Fra mito e performance la nuova Napoli di La Niña (Di sabato 27 febbraio 2021) Una creatura mitologica si agita sullo sfondo del vulcano turchino solcato da droni, quasi un Idra di plastica dei tempi nostri. Una donna robot con lame e unghie ricurve danza sinuosamente inafferrabile. Un’altra figura femminile intona un canto tradizionale al ritmo di una tammurriata. Sono alcuni travestimenti di La Niña, cantautrice e performer vesuviana, attiva da molte stagioni in combo differenti (è stata a Gazebo in tv e a Mtv), che ha appena pubblicato un ep, con sei brani, Eden, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 27 febbraio 2021) Una creaturalogica si agita sullo sfondo del vulcano turchino solcato da droni, quasi un Idra di plastica dei tempi nostri. Una donna robot con lame e unghie ricurve danza sinuosamente inafferrabile. Un’altra figura femminile intona un canto tradizionale al ritmo di una tammurriata. Sono alcuni travestimenti di La, cantautrice e performer vesuviana, attiva da molte stagioni in combo differenti (è stata a Gazebo in tv e a Mtv), che ha appena pubblicato un ep, con sei brani, Eden, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

