Formula E - ePrix Diriyah: pole e vittoria per la Mercedes di De Vries (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Mercedes domina anche in Formula E: nel primo appuntamento stagionale del Mondiale elettrico, il team della Stella ha conquistato pole position e vittoria, grazie a una splendida prestazione di Nyck de Vries. L'olandese non ha mai avuto rivali, anche quando questi si sono avvicinati in occasione delle due neutralizzazioni con Safety Car. Sul podio del primo ePrix di Diriyah salgono anche l'italo-svizzero Edoardo Mortara del team Venturi e il neozelandese della Jaguar, Mitch Evans. Applausi per Mortara. Oltre alla vittoria schiacciante di De Vries, da sottolineare la grande gara di Edoardo Mortara. L'italo-svizzero ha sicuramente messo in scena una delle sue migliori prestazioni nella categoria: quel doppio sorpasso effettuato su ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ladomina anche inE: nel primo appuntamento stagionale del Mondiale elettrico, il team della Stella ha conquistatoposition e, grazie a una splendida prestazione di Nyck de. L'olandese non ha mai avuto rivali, anche quando questi si sono avvicinati in occasione delle due neutralizzazioni con Safety Car. Sul podio del primodisalgono anche l'italo-svizzero Edoardo Mortara del team Venturi e il neozelandese della Jaguar, Mitch Evans. Applausi per Mortara. Oltre allaschiacciante di De, da sottolineare la grande gara di Edoardo Mortara. L'italo-svizzero ha sicuramente messo in scena una delle sue migliori prestazioni nella categoria: quel doppio sorpasso effettuato su ...

