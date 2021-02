Fedez a Sanremo indosserà un look firmato Versace (Di venerdì 26 febbraio 2021) Fedez ha scelto Antonella Versace per il suo look sanremese. A dirlo è stato lui stesso ieri su Instagram a poche ore dalla partenza per Sanremo Ieri Fedez ha pubblicato un post e delle storie su Instagram in compagnia di Antonella Versace. Il cantante con Chiara Ferragni e il piccolo Leone, si sono recati dalla stilista per la scelta e la prova dei vestiti per il Festival di Sanremo. Ma il protagonista dell’evento è stato il piccolo Leone, che si è divertito a correre nel lussuoso ambiente e a lanciarsi sullo splendido divano e a giocare con i cuscini, rendendosi protagonista di un simpatico siparietto. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2021/02/f.mp4 Fedez ha provato a contenere l’entusiasmo del bambino, ma quando lo ha raggiunto, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)ha scelto Antonellaper il suosanremese. A dirlo è stato lui stesso ieri su Instagram a poche ore dalla partenza perIeriha pubblicato un post e delle storie su Instagram in compagnia di Antonella. Il cantante con Chiara Ferragni e il piccolo Leone, si sono recati dalla stilista per la scelta e la prova dei vestiti per il Festival di. Ma il protagonista dell’evento è stato il piccolo Leone, che si è divertito a correre nel lussuoso ambiente e a lanciarsi sullo splendido divano e a giocare con i cuscini, rendendosi protagonista di un simpatico siparietto. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2021/02/f.mp4ha provato a contenere l’entusiasmo del bambino, ma quando lo ha raggiunto, ...

chesuccede__ : RT @battigiulia: Lo dico subito io a Sanremo tiferò per Fedez per dovere morale e lealtà nei confronti di Lello - sarafloridi : @Sanremo_2021 @francescacheeks @Fedez @noemiofficial @Mahmood_Music @RadioItalia @mauromarino @ManolaMoslehi… - _howuremindme : RT @battigiulia: Lo dico subito io a Sanremo tiferò per Fedez per dovere morale e lealtà nei confronti di Lello - RibitB : RT @battigiulia: Lo dico subito io a Sanremo tiferò per Fedez per dovere morale e lealtà nei confronti di Lello - NoTavSiTuri : RT @battigiulia: Lo dico subito io a Sanremo tiferò per Fedez per dovere morale e lealtà nei confronti di Lello -