È discriminatorio non rinnovare un contratto di lavoro a una donna incinta (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - Il mancato rinnovo di un contratto a termine a una lavoratrice incinta "ben può integrare una discriminazione basata sul sesso". Lo rileva la Cassazione, affrontando il caso di una donna, precaria in un ente di ricerca, alla quale, a differenza dei colleghi nella sua stessa situazione contrattuale, non era stato rinnovato il contratto di lavoro: per questo, aveva avviato una causa contro l'ente in cui era stata impiegata, denunciando la "natura discriminatoria" della mancata proroga del termine del contratto collegandola al suo stato di gravidanza. La Corte d'appello di Roma aveva respinto il suo ricorso, che, invece, è stato dichiarato fondato dai giudici della sezione lavoro della Cassazione: nella sentenza depositata oggi, la Suprema Corte ricorda che "la ... Leggi su agi (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - Il mancato rinnovo di una termine a una lavoratrice"ben può integrare una discriminazione basata sul sesso". Lo rileva la Cassazione, affrontando il caso di una, precaria in un ente di ricerca, alla quale, a differenza dei colleghi nella sua stessa situazione contrattuale, non era stato rinnovato ildi: per questo, aveva avviato una causa contro l'ente in cui era stata impiegata, denunciando la "natura discriminatoria" della mancata proroga del termine delcollegandola al suo stato di gravidanza. La Corte d'appello di Roma aveva respinto il suo ricorso, che, invece, è stato dichiarato fondato dai giudici della sezionedella Cassazione: nella sentenza depositata oggi, la Suprema Corte ricorda che "la ...

