Conte torna ad insegnare, oggi la "lectio magistralis": Collettivo studenti minaccia presidi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Venerdì 26 febbraio 2021. Conte torna ad insegnare all'Università, oggi è il gran giorno. Dopo tre anni di aspettativa, l'ex premier riprende questo pomeriggio ad essere un docente di diritto privato. Un rientro "in pompa magna", come lo definiscono con piglio polemico gli studenti di un Collettivo. Dopo due mandati come presidente del Consiglio, il 56enne pugliese riprende la sua vita di sempre. leggi anche l'articolo —> Giorgia Meloni, Cirinnà: «Contro di lei insulti ignobili». Parietti: «Anch'io mai difesa dalla sinistra» Giuseppe Conte tornerà in cattedra per tenere una lezione per gli studenti della Scuola di Giurisprudenza. Una lezione da remoto, senza pubblico presente, che potrà essere seguita a partire dalle 15.30 sui canali social

