Ciclismo: Fabio Aru impegnato in Francia nel week-end. Per il sardo Faun-Ardèche Classic e Royal Bernard Drome Classic (Di venerdì 26 febbraio 2021) Inizio di stagione tutto in Francia e ricco di corse per Fabio Aru. Il sardo vuol trovare finalmente la condizione dei giorni migliori con la nuova squadra, il Team Qhubeka ASSOS, e cerca di farlo mettendo nelle gambe più chilometri possibili. Dopo gli esordi in questo 2021 tra Tour de la Provence e Tour des Alpes Maritimes et du Var, il Cavaliere dei Quattro Mori avrà nel prossimo week-end un’altra due giorni di gare in terra transalpina. Doppio appuntamento tra sabato e domenica in due Classiche collinari: prima la Faun-Ardèche Classic e poi la Royal Bernard Drome Classic. Questo il commento di Alex Sans Vega, uno dei direttori ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Inizio di stagione tutto ine ricco di corse perAru. Ilvuol trovare finalmente la condizione dei giorni migliori con la nuova squadra, il Team Qhubeka ASSOS, e cerca di farlo mettendo nelle gambe più chilometri possibili. Dopo gli esordi in questo 2021 tra Tour de la Provence e Tour des Alpes Maritimes et du Var, il Cavaliere dei Quattro Mori avrà nel prossimo-end un’altra due giorni di gare in terra transalpina. Doppio appuntamento tra sabato e domenica in duehe collinari: prima lae poi la. Questo il commento di Alex Sans Vega, uno dei direttori ...

CentotrentunoC : CICLISMO #FaunArdeche #DroneClassic | Due classiche collinari in #Francia per Fabio #Aru nel weekend ?? - CentotrentunoC : #Tour0683 #TDHV21 CICLISMO | Seconda tappa al Tour du Var vinta dal canadese: Fabio #Aru staccato di una trentina d… - CentotrentunoC : #Tour0683 #TDHV2021 CICLISMO | Trentunesima posizione per Fabio #Aru nella prima tappa della corsa francese: vittor… -