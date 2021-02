Casaleggio batte cassa con i grillini avari | pagate per i servizi della piattaforma Rousseau

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono rimasti i soldi appiccicati alle dita di alcuni portavoce dei Cinque Stelle che non hanno ancora versato completamente quanto previsto per iforniti dallaall’M5S per cui Davide– presidente dell’Associazione che gestisce laweb grillina – torna are. Secondo l’Adnkronos che cita fonti 5 Stelle, ilha, dunque, ai gruppi di Camera, Senato e di Europarlamento una mail, chiedendo agli eletti di mettersi in regola con i versamenti, fermi al palo. Molti deputati e senatori hanno infatti deciso di tagliare i ponti con– che ormai viene vista come un corpo estraneo da una buona fetta dei parlamentari – rifiutandosi di versare la quota mensile di 300 euro ...