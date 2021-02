(Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo l'esonero di De Giorgi la Lubecampione d'Italia e d'Europa in carica ha annunciato l'ingaggio di Gianlorenzo. Per il c.t. della nazionale - che continuerà con il doppio ...

Gazzetta_it : #volley #Blengini raddoppia, è il nuovo allenatore di #Civitanova -

Ultime Notizie dalla rete : Blengini raddoppia

La Gazzetta dello Sport

Dopo l'esonero di De Giorgi la Lube Civitanova campione d'Italia e d'Europa in carica ha annunciato l'ingaggio di Gianlorenzo. Per il c.t. della nazionale - che continuerà con il doppio incarico - è il ritorno sulla panchina che aveva già guidato nel 2015/16 e 2016/17, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia.Dopo l'esonero di De Giorgi la Lube Civitanova campione d'Italia e d'Europa in carica ha annunciato l'ingaggio di Gianlorenzo. Per il c.t. della nazionale - che continuerà con il doppio incarico - è il ritorno sulla panchina che aveva già guidato nel 2015/16 e 2016/17, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia.