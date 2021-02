Amici 20, Maria De Filippi ferma Sangiovanni che voleva abbandonare la scuola (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi Sangiovanni ha minacciato di lasciare Amici 20 dopo che Rudy Zerbi gli ha sospeso la maglia, l'intervento di Maria De Filippi ha fatto rientrare la protesta del giovane cantante. Oggi Amici 20 ha rischiato di perdere uno degli allievi favoriti del pubblico: Sangiovanni ha minacciato di lasciare la scuola dopo che Rudy Zerbi gli ha sospeso la maglia per motivi disciplinari. Sangiovanni, all'anagrafe Damian Giovanni Pietro, è uno dei cantanti preferiti dal pubblico di Amici, l'allievo di Rudy Zerbi oggi è stato colpito da un provvedimento disciplinare insieme a Deddy e Leonardo. I tre sono stati puniti per non aver partecipato ad alcune lezioni in palestra, utili a migliorare il tono canoro, Zerbi ha sottolineato che tutti i grandi ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggiha minacciato di lasciare20 dopo che Rudy Zerbi gli ha sospeso la maglia, l'intervento diDeha fatto rientrare la protesta del giovane cantante. Oggi20 ha rischiato di perdere uno degli allievi favoriti del pubblico:ha minacciato di lasciare ladopo che Rudy Zerbi gli ha sospeso la maglia per motivi disciplinari., all'anagrafe Damian Giovanni Pietro, è uno dei cantanti preferiti dal pubblico di, l'allievo di Rudy Zerbi oggi è stato colpito da un provvedimento disciplinare insieme a Deddy e Leonardo. I tre sono stati puniti per non aver partecipato ad alcune lezioni in palestra, utili a migliorare il tono canoro, Zerbi ha sottolineato che tutti i grandi ...

