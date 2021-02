Uomini e Donne anticipazioni, Gemma rifiuta delle avances spinte sul divano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gemma Galgani non ci sta e nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, quella avvenuta martedì 24 febbraio 2021, ha raccontato di essersi sentita molto a disagio per le avances del cavaliere che sta frequentando attualmente, il signor Cataldo. Come si legge nelle anticipazioni del Vicolo delle News, sedutasi a centro studio assieme a Cataldo, la Galgani ha spiegato di averlo invitato da lei a cena. Dopo cena si sono seduti sul divano a guardare la televisione e stando a quanto racconta la dama, l’uomo è stato fin troppo “spinto”, si è avvicinato troppo più e più volte, e nonostante le reticenze di lei, che lo respingeva, ha appoggiato la testa sulle sue gambe. Le stringeva anche la mano troppo forte e – stando sempre a quanto sostiene Gemma ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 25 febbraio 2021)Galgani non ci sta e nel corso dell’ultima registrazione di, quella avvenuta martedì 24 febbraio 2021, ha raccontato di essersi sentita molto a disagio per ledel cavaliere che sta frequentando attualmente, il signor Cataldo. Come si legge nelledel VicoloNews, sedutasi a centro studio assieme a Cataldo, la Galgani ha spiegato di averlo invitato da lei a cena. Dopo cena si sono seduti sula guardare la televisione e stando a quanto racconta la dama, l’uomo è stato fin troppo “spinto”, si è avvicinato troppo più e più volte, e nonostante le reticenze di lei, che lo respingeva, ha appoggiato la testa sulle sue gambe. Le stringeva anche la mano troppo forte e – stando sempre a quanto sostiene...

