"Strappato un lobo dell'orecchio". Choc nel calcio, modella trovata morta: indagato ex fidanzato Jerome Boateng

La morte della modella Kasia Lenhardt, avvenuta il 9 febbraio 2021, sta facendo molto discutere. La 25enne di origini polacche, infatti, era la fidanzata di Jerome Boateng, uno dei calciatori più conosciuti al mondo nonché centrale difensivo del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Il giorno successivo al ritrovamento del cadavere di Kasia la polizia tedesca ha diffuso un comunicato. "Ieri – si legge nella nota – intorno alle 20.30 c'è stata un'operazione a Charlottenburg per un apparente suicidio. Nella casa è stata trovata una persona senza vita. Non ci sono segni di negligenza da parte di terzi". È giallo dunque sulla morte di Kasia Lenhardt trovata senza vita nel suo appartamento di Berlino. Ora, però, giunge la notizia di importanti scoperte da parte degli inquirenti "che potrebbero dare ...

