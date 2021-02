Stella Rossa, Stankovic: “Io inesperto? Non ho giocato a cricket prima! Ibra un fratello” (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Stella Rossa esce fuori dall'Europa League a testa altissima. Solamente la somma dei gol in trasferta nei due pareggi contro il Milan risulta fatale. La formazione serba si può rammaricare per le occasioni sprecate nel finale e per gli interventi prodigiosi di Donnarumma.LE PAROLE DI StankovicDejan Stankovic commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "I miei ragazzi sono stati coraggiosi. Sono orgoglioso di loro. So come stiamo lavorando e come stiamo giocando. Hanno dimostrato a loro stessi che possono fare grandi cose. Sarò sempre a loro fianco. Tutto è nato un anno fa. Ho portato un approccio diverso, con un attaccamento alla maglia. Sono stati bravi. Abbiamo fatto un po' di cambiamenti. Il club ha creduto in me. Sono giovane, ma non ho giocato a cricket ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Laesce fuori dall'Europa League a testa altissima. Solamente la somma dei gol in trasferta nei due pareggi contro il Milan risulta fatale. La formazione serba si può rammaricare per le occasioni sprecate nel finale e per gli interventi prodigiosi di Donnarumma.LE PAROLE DIDejancommenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "I miei ragazzi sono stati coraggiosi. Sono orgoglioso di loro. So come stiamo lavorando e come stiamo giocando. Hanno dimostrato a loro stessi che possono fare grandi cose. Sarò sempre a loro fianco. Tutto è nato un anno fa. Ho portato un approccio diverso, con un attaccamento alla maglia. Sono stati bravi. Abbiamo fatto un po' di cambiamenti. Il club ha creduto in me. Sono giovane, ma non ho...

