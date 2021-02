PianetaMilan : #Stankovic torna a Milano: il tributo della Curva Nord dell'@Inter - #UEL @EuropaLeague #EuropaLeague… - sickpep8 : RT @Eurosport_IT: Dejan #Stankovic torna a San Siro e per lui è un sogno che si avvera! ??????? ? - Eurosport_IT : Dejan #Stankovic torna a San Siro e per lui è un sogno che si avvera! ??????? ? - passione_inter : VIDEO - Stankovic torna a Milano, l'Inter lo saluta così: 'Ci sono tre tipi di gol al volo...' -… - sportli26181512 : Inter, la Curva riaccoglie Stankovic a Milano: cori, fumogeni e striscione VIDEO: Dejan Stankovic torna a Milano, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Stankovic torna

Bryan Cristante che dovrebbe guidare la difesa con Mancini e Spinazzola: out Kumbulla, Ibanez .... Arbitro: Gil Manzano . In tv: Sky Calcio e TV8. LiveCommenta per primo Dejana Milano, da allenatore della Stella Rossa. L'ex centrocampista dell'Inter questa sera sarà a San Siro da avversario del Milan nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League . ...Ibra a Sanremo? Per Pioli non è un problema. Il tecnico lo ha ribadito ieri alla vigilia di Milan-Stella Rossa: “Salterà un paio di allenamenti ma alle partite ci sarà. Se c’è un campione in grado di ...L’Europa League ti può venire in aiuto, però domenica c’è la Roma. Non solo Europa League, ma anche calciomercato: il Milan pensa a un attaccante che gioca in Ligue 1>>> Milan, Costacurta parla del mo ...