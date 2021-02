Scontro Pd-Lega su restrizioni Pasqua | Zingaretti | “Salvini rispetti linea Governo”

Leggi su dire

(Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – Botta e risposta tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti in vista del nuovo dpcm valido fino al 6 aprile, le cui restrizioni varranno perciò anche durante la Pasqua. “Sindaci di tutti i colori chiedono di riavviare alcune attività economiche, sociali e imprenditoriali che non comportano alcun rischio. Mi rifiuto di pensare ad altre settimane o mesi di chiusura e paura. Se ci sono situazioni a rischio si intervenga a livello locale, parlare gia’ oggi di una Pasqua chiusi in casa mi sembra irrispettoso per gli italiani”, dichiara Matteo Salvini, parlando con i cronisti fuori dal Senato.